Jazzclub Nordhausen streicht alle Konzerte im November

Nordhausen. Musikliebhaber aus Nordhausen lassen in Zeiten der Coronakrise Vorsicht walten und reagieren auf die neue Verordnung.

Alle Konzerte im November abgesagt hat jetzt der Jazzclub in Nordhausen. Der Verein aus Musikliebhabern leistet damit seinen Anteil an der Thüringer Verordnung über außerordentliche Sondermaßnahmen zur Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus, erklärte der Club, der eigentlich in den kommenden Wochen sein Jazzfest zelebrieren wollte.