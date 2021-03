Impfzentren, wie das in Gera, sollen auch über Ostern geöffnet bleiben. (Archiv-Foto)

Kein Impfstopp über Ostern in Thüringen geplant

Erfurt Trotz Lockdown und Ruhetagen soll nach wie vor am Wochenende gegen das Coronavirus geimpft werden.

Der von Bund und Ländern beschlossene strenge Oster-Lockdown mit Ruhetagen soll auf die Impfkampagne in Thüringen keine Auswirkungen haben. „In Thüringen wird an Sonn- und Feiertagen geimpft. Darauf hat der MPK-Beschluss keinen Einfluss“, sagte ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums am Dienstag auf Anfrage.

Aktuelle Entwicklungen zur Corona-Pandemie auf unserem Live-Blog.

Demnach seien beispielsweise vergangenen Sonntag mehr als 8000 Menschen im Freistaat geimpft worden. Im bundesweiten Vergleich liegt Thüringen sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitimpfungen in der Spitzengruppe.

Bisher erhielten rund 223 000 Thüringer ihre Erstimpfung und rund 103 000 Menschen auch schon ihre Zweitimpfung, wie aus Zahlen der Thüringer Staatskanzlei vom Dienstag hervorgeht. Damit haben etwa 10,4 Prozent der Bevölkerung in dem Land eine erste Corona-Impfung erhalten.