Kein Ticketverkauf im Stadtbus, Corona-Verfügung für Kreis

Wegen der wachsenden Verbreitung des Corona-Virus verkaufen die Fahrer der Stadtbusse in Weimar ab Freitag dieser Woche keine Tickets mehr. Die Maßnahme soll für das Personal die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung reduzieren. Der Ein- und Ausstieg an der vorderen Tür werde in den Stadtbussen deshalb bis auf Weiteres nicht mehr möglich sein.

Die Fahrscheinpflicht sei deshalb selbstverständlich nicht aufgehoben, hieß es in einer Mitteilung. Geschäftsführer Frank Harz verwies auf den Vorverkauf und auf elektronische Tickets. „Wir sind überzeugt, dass unsere Fahrgäste Verständnis für diese von Fachleuten empfohlene Maßnahme haben werden.“ Letztlich gehe es darum, dass die Stadt auch während der Zeit der Pandemie mobil bleibt.

Im Weimarer Land hat Landrätin Christiane Schmidt-Rose zwei Allgemeinverfügungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit erlassen. Sie orientiert sich dabei an Weimar und Jena. So sind nun auch im gesamten Kreisgebiet Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern untersagt. Die Verfügung gilt unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen und betrifft sowohl die Durchführung als auch die Teilnahme an solchen Veranstaltungen.



In häusliche Isolation müssen sich mit der zweiten Allgemeinverfügung der Landrätin auch alle Einwohner des Weimarer Landes begeben, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut definiert wurde. Sie sind darüber hinaus verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch beim Gesundheitsamt des Kreises unter 03644 / 54 05 80 zu melden und gleichzeitig den direkten Kontakt mit anderen einzustellen. Zu Menschen, die zur häuslichen Gemeinschaft gehören oder dort zur Pflege und Versorgung tätig sind, muss der Kontakt auf ein Minimum reduziert werden, so die Festlegung. Und: Öffentliche Verkehrsmittel dürfen von den Betreffenden nicht genutzt werden.

Nach der Allgemeinverfügung der Stadt Weimar wurden auch am Mittwoch Veranstaltungen abgesagt. Die Stadt selbst tat das schweren Herzens auch für den Ostermarkt am 4. und 5. April. Der Förderverein der Pestalozzi-Grundschule tat es für seinen Kleidermarkt.

Das Deutsche Nationaltheater Weimar begrenzt seine Vorstellungen und Konzerte im Großen Haus auf 500 Teilnehmer. Abgesagt wurden die bevorstehenden Sinfoniekonzerte der Staatskapelle am 15. und 16. März in der Weimarhalle. Zudem bat das Theater auch solche Personen, die einen Infekt haben oder einer Risikogruppe angehören, wegen der Ansteckungsgefahr vom Vorstellungsbesuch Abstand zu nehmen.

Absage von Veranstaltungen:

Weimarer Ostermarkt am 4. und 5. April von der Stadt Weimar abgesagt.

Alle Vorträge für Patienten hat die Helios-Klinik Blankenhain vorsorglich abgesagt. Dazu gehört auch die Reihe „Gesund in Blankenhain“ und Tabu-Thema Inkontinenz am 29. April.

Das 7. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar am 15. und 16. März in der Weimarhalle fällt ebenfalls aus.

Der Kleidermarkt der Pestalozzi-Grundschule am 14. März wurde vom Förderverein der Schule abgesagt.

Bad Berkas Lauf in den Frühling am 14. März wurde vom örtlichen Orga-Team abgesagt.

Die Zweierlesung „Die Geschichte hat uns wieder“ (19.3.) in der Stadtbücherei Weimar fällt krankheits-, nicht corona-bedingt aus.