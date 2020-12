Keine Beruhigung der Corona-Situation im Ilm-Kreis

Die Lage rund um die Corona-Infektionen im Ilm-Kreis scheint sich nicht zu beruhigen. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit zu 504 aktiven Fällen, recherchiert weiter Kontaktpersonen und organisiert Abstriche. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 35 bestätigte Fälle, davon zwei intensivmedizinisch mit Beatmung, und 15 Verdachtsfälle isoliert, davon einer auf Intensivstation und vier auf der Kinderstation, behandelt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Über die Feiertage sind drei bestätigte Fälle in den Ilm-Kreis-Kliniken verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 36.

Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 256,0 Fällen an und meldet 1844 bestätige Fälle seit Beginn der Corona-Krise.

Die meisten Infektionen sind über die Feiertage im häuslichen Bereich, also in Familien, aufgetreten, heißt es aus dem Landratsamt.

Fälle auch in Klinik, Pflegeeinrichtungen und bei Rettungsdienst

In den Ilm-Kreis-Kliniken sind zwei Personalkräfte positiv getestet worden. Beim DRK Rettungsdienst ist eine Personalkraft positiv getestet worden.

Senioreneinrichtungen: In der Senioreneinrichtung „pro civitate“ in Arnstadt sind ein Bewohner, eine Personalkraft und ein Angehöriger einer Personalkraft positiv getestet worden. In der Senioreneinrichtung „Engelsmühle“ in Ilmenau ist eine Personalkraft positiv getestet worden. In der Senioreneinrichtung Dorotheenthal Arnstadt sind zwei Bewohner positiv getestet worden. In der Senioreneinrichtung Blumenviertel in Ilmenau ist ein weiterer Bewohner und ein Angehöriger einer Personalkraft positiv getestet worden. In einer Senioreneinrichtung der AWO in Stadtilm sind zwei Personalkräfte positiv getestet worden.

In der Lebenshilfe Ilmenau ist ein positiver Fall in einer Außenwohngruppe aufgetreten. Betroffen ist hier auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen.

Schulen: In der Grundschule Plaue ist ein Schüler bei Testungen zur Quarantäneverkürzung positiv getestet worden.