Grippeimpfung: Kassen warnen vor Gefahren für das Gesundheitssystem

Laut Robert-Koch-Institut stehen in diesem Jahr bundesweit 25 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Weitere sechs Millionen Impfdosen habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beschafft (Symbolbild).

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Thüringen hat für dieses Jahr 520.000 Impfdosen gegen die Grippe bestellt. Das teilte Gesundheitsministerin Heike Werner in einer Fragestunde im Landtag auf Nachfrage der AfD mit. Angesichts der bisher geringen Impfquote von unter 50 Prozent bei den über 60-Jährigen und weiteren Risikogruppen wie chronisch Kranken sowie der vom Bundesministerium zusätzlich bestellten Kapazitäten gehe das Land derzeit nicht davon aus, dass es zu Engpässen bei der Influenzaschutzimpfung kommt. Auch in diesem Jahr soll es deshalb im Herbst eine Impfkampagne geben.