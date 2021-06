Keine Neuinfektion in Weimar und Umgebung am Wochenende

Weimar. Stadt und Landkreis mit niedriger Inzidenz

Die Gesundheitsämter aus Weimar und aus dem Weimarer Land meldeten am Montag keine neuen Infektionen mit Sars-CoV-2. In der Stadt waren aktuell 12 (-2) und im Landkreis 213 Personen infiziert. Drei Weimarer (-1) und zehn Patienten aus dem Weimarer Land befanden sich in stationärer Behandlung. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner wurde für die Stadt mit 7,67 und für den Kreis mit 13,4 angegeben. Von 209 Schnelltests am Vortag in Weimar war keiner positiv.