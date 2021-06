Keine Neuinfektion mit Corona in Erfurt

Erfurt. Der Wert für die 7-Tage-Inzidenz ist inzwischen auf 5,1 abgesackt. Nur noch 37 aktive Fälle in der Landeshauptstadt.

Die Pandemie-Lage bleibt in Erfurt entspannt. Für den Donnerstag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 8616 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 5,1. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8307. Seit Beginn der Pandemie sind in Thüringens Landeshauptstadt 272 Personen an oder mit Covid19 verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 37 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.