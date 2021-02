Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus

Gotha. 35 neu infizierte Personen wurden im Landkreis Gotha registriert. An Corona erkrankt sind 284 Personen.

35 Neuinfizierte vermeldete am Mittwoch das Robert-Koch-Institut. Damit stieg die Gesamtzahl an positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha auf 4656. Wie die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes mitteilt, sind 284 Menschen an Corona erkrankt, davon werden 41 Personen stationär und acht auf Intensivstationen behandelt.