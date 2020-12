Kindergarten Birkungen wegen Corona-Fall geschlossen

In den nächsten Tagen werden weitere Tests durchgeführt.

Eichsfeld. Der Landkreis Eichsfeld meldet 44 Corona-Neuinfektionen am Wochenende. Einen positiven Fall gibt es auch im Kindergarten Ershausen.

Die aktuelle Zahl der mit den Corona-Virus infizierten Eichsfelder stieg am Wochenende auf 306 Menschen an. Insgesamt stellte das Gesundheitsamt 44 Neuinfektionen am Samstag und Sonntag fest. 41 Menschen gelten als wieder genesen. Leider gibt es laut Landratsamt auch einen weiteren Todesfall zu beklagen. „Amtlich bestätigt wurde erst Samstagnachmittag, dass eine 81-jährige Frau bereits im November im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben ist", heißt es aus der Behörde. Damit ist die Anzahl der Verstorbenen im Landkreis auf 24 angestiegen.