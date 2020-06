Kneippen im Freien in Bad Tabarz

Am Donnerstag, 11. Juni, lädt der Kneippverein von Bad Tabarz von 10 bis 12 Uhr an die Arenaris-Kneipp-Kuranlage im Lauchagrund ein. Wie Tautreten, Wassertreten, kaltes Armbad, Güsse, Barfußpfad und Kräuter nützen können, dazu geben Badearzt Sigurd Scholze und Kräuterexpertin Heidrun Diringer Auskunft und leiten auch bei praktischen Anwendungen an. „Wir bitten die Teilnehmer um die Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften, auch wenn wir im Freien sind“, merkt Sigurd Scholze an. So sollte Abstand gehalten werden.