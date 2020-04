Das Landratsamt verteilt am Dienstag wieder kostenfrei Mund-Nase-Masken in verschiedenen Orten im Unstrut-Hainich-Kreis..

Kostenfreie Masken für weitere Dörfer im Unstrut-Hainich-Kreis

Am Dienstag werden wieder kostenlos Mund-Nase-Masken verteilt. In diesen Orten ist die Vergabe vorgesehen:

In Herbsleben und Kleinvargula werden die Schutzmasken 15 Uhr im Rathaus; sowie je 17 Uhr in den Feuerwehrhäusern Kammerforst, Oppershausen, Langula, Niederdorla, Oberdorla, Menteroda, Kleinkeula, Sollstedt und Urbach verteilt.

Wer keine Möglichkeit hat, zur Abholstelle zu kommen, wird gebeten, sich an die jeweilige Gemeinde zu wenden. Darauf weist die Kreisverwaltung hin.

Insgesamt sollen in den nächsten Tagen 108.000 Stück verteilt werden. Die Aktion wird am Mittwoch fortgesetzt in den Gemeinden Anrode (alle Ortsteile, 15 Uhr, Gemeindeverwaltung Bickenriede), Unstruttal, Unstrut-Hainich, Körner Südeichsfeld und Rodeberg (17 Uhr in den jeweiligen Feuerwehrhäusern).

In Katharinenberg gibt es am Mittwoch, 17 Uhr, die Masken im Dorfgemeinschaftshaus. Die Masken für Großvargula werden am Donnerstag, 30. April, 15 Uhr, im Feuerwehrhaus verteilt.

In Mühlhausen, Bad Langensalza, Bad Tennstedt, Schlotheim wurden bereits 150.000 Masken verteilt.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version dieses Artikels haben wir eine falsche Tagesangabe gemacht. Die Masken in den Gemeinden Anrode, Unstruttal, Unstrut-Hainich, Körner Südeichsfeld und Rodeberg werden am Mittwoch ausgegeben. (Zuvor hatten wir Dienstag berichtet.) Wir bitten das zu entschuldigen.