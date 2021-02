Kostenfreie Schnelltests ab Montag in Nordhausen

Der Landkreis bietet ab Montag kostenfreie Corona-Schnelltests an. „Intensives Testen ist ein wesentliches Instrument, um das Infektionsgeschehen weiter zurückzudrängen“, betont Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Der Landkreis zieht mit der kostenlosen Schnelltestung auch die Notbremse, denn in unseren Nachbarkreisen steigen gerade die Fallzahlen steil an. Wir sind zurzeit der einzige Landkreis in Thüringen, der einen 50er-Inzidenzwert verteidigt, und wir wissen aus den früheren Wellen, dass sich die Infektionen aus den Nachbarkreisen zu uns ausbreiten.“ Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt im Kreis Nordhausen aktuell bei 37,2.

Der Landkreis betreibe bereits seit einigen Wochen ein Corona-Schnelltest-Zentrum, erinnert Jendricke. Das Testteam des Gesundheitsamtes habe seit Januar schon weit über 1000 PCR- und Schnelltests durchgeführt. Die Bundeswehr unterstütze das Testteam mit vier Soldaten.

Wer sich jetzt im Schnelltest-Zentrum testen lassen möchte, vereinbart dafür vorab einen Termin, per E-Mail an corona-test@lrandh.thueringen.de (bitte unbedingt die Telefonnummer für den Rückruf angeben) oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr unter 03631 / 9119201. Das Zentrum befindet sich in der Zorgestraße 15 in Nordhausen.