Kreis Gotha. Der Sieben-Tage-Wert im Landkreis steigt deutlich an. Es gibt einen weiteren Todesfall.

Kreis Gotha: 104 positive Tests in 48 Stunden

104 Neuinfektionen binnen 48 Stunden vermeldete das Landratsamt Gotha am Sonntag. Damit steigt der Sieben-Tage-Wert deutlich an auf 275 Personen, die pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen positiv auf Covid-19 getestet wurden.