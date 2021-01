Inzidenzwert im Kreis Gotha steigt sprunghaft an

Weitere 130 Menschen wurden im Verlauf der zurückliegenden 24 Stunden im Landkreis Gotha positiv auf das Coronavirus getestet, meldet die Pressestelle des Landratsamtes am Freitagvormittag. Somit haben sich seit Pandemiebeginn 2591 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Der Inzidenzwert ist innerhalb eines Tages sprunghaft um 86,7 angestiegen und lag am Freitag bei 267,6. Er gibt die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Als momentan an Covid-19 erkrankt galten am Freitag im Landkreis Gotha 680 Menschen, 72 mehr als am Vortag. Davon befinden sich derzeit 85 im Krankenhaus, fünf mehr als am Donnerstag. 15 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt. Als inzwischen genesen gelten 1830 Personen, 57 mehr als am Vortag. Ein weiterer Mensch ist binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha an oder mit der Lungenkrankheit gestorben. Die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 81.