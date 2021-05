Kreis Gotha ist Thüringer Corona-Hotspot Nr. 1

Gotha. Der Kreis weist am Donnerstag eine 7 Tages-Inzidenz von fast 250 auf.

Nach Angaben des Landratsamtes liegt die Inzidenz für sieben Tage je 100.000 Einwohner bei genau 249,8. Das ist thüringenweit der höchste Wert. Der Landesdurchschnitt liegt am Donnerstag bei einer Inzidenz von 166.

8652 Personen aus dem Landkreis Gotha wurden seit Beginn der Corona-Pandemie positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Das Robert-Koch-Institut vermeldete am Donnerstag einen weiteren Anstieg um 30 Personen. Derzeit gelten 588 Menschen als infiziert, 12 weniger als am Vortag. 52 Personen werden stationär in Kliniken behandelt, davon 15 auf Intensivstationen.

Inzwischen sind 7823 Menschen genesen. 241 Menschen sind bislang an oder im Zusammenhang mit Corona verstorben.