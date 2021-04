Kreis Gotha: Sieben-Tage-Wert steigt weiter

Kreis Gotha. 108 Neuinfektionen im Kreis Gotha werden am Freitag vermeldet. Die Fallzahlen bleiben auf einem hohen Niveau.

108 Neuinfektionen im Kreis Gotha vermeldet das Landratsamt am Freitag. Damit steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert erneut auf 279. So viele Corona-Neuinfektionen gab es binnen in einer Woche pro 100.000 Einwohner.

Von derzeit 776 aktiven Corona-Infektionen geht man im Landkreis aus. 70 Infizierte liegen im Krankenhaus, elf von ihnen werden auf Intensivstationen behandelt. Weitere 78 gelten seit Freitag als genesen. Es bleibt bei 205 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus.