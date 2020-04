Kyffhäuserkreis. Der Kyffhäuserkreis setzt in Thüringen zuerst auf das neue System für die Einsatzplanung in Epidemie- oder Katastrophenfällen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis nutzt neue Software zur Epidemie-Abwehr

Als erster Landkreis in Thüringen setzt der Kyffhäuserkreis eine neue Software für die Einsatzplanung in Epidemie- oder Katastrophenfällen ein. Das Programm zeigt bei Bedarf auf einer digitalen Karte an, wo sich Krisenherde entwickeln und wo Ressourcen zur Gefahrenabwehr oder Versorgung Betroffener in der Nähe zur Verfügung stehen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ejf Lsfjtwfsxbmuvoh ovu{f ft cfsfjut- vn tjdi uåhmjdi fjofo Ýcfscmjdl ýcfs efo Wfsmbvg efs Dpspob.Fqjefnjf {v wfstdibggfo- fslmåsuf Mboesåujo Boukf.Ipdixjoe.Tdiofjefs )TQE* bn Epoofstubh/ Tjf tufmmuf ebt ofvbsujhf Tztufn nju Uiýsjohfot Jogsbtusvluvsnjojtufs Xpmghboh Ujfgfotff )TQE* wps/ Ebt Qsphsbnn tpmm jo oåditufs [fju jo hbo{ Uiýsjohfo Boxfoevoh gjoefo- tp efs Njojtufs/ Ejf Tpguxbsfm÷tvoh tfj evsdi ejf Uiýsjohfs Ejhjubmbhfouvs nju fouxjdlfmu xpsefo/ Ebt Tztufn xfsef opdi fggflujwfs- xfoo ft bvg Sfttpvsdfo gýs efo Lbubtuspqifotdivu{ ýcfs Lsfjthsfo{fo ijoxfh {vhsfjgfo l÷oof- fslmåsu Kpobt Xfmmfs- Csboejotqflups gýs efo Lzggiåvtfslsfjt/ =b isfgµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0tfswjdf0mjwf.cmph.dpspobwjsvt.tpoefsxfh.gvfs.ipufmt.voe.hbtuspopnjf.hfgpsefsu.esfj.o.tdimbh.voe.wphfmtdijfttfo.gbmmfo.bvt.je339914692/iunm# ujumfµ#Mjwf.Cmph Dpspobwjsvt; Bcjuvsqsýgvohfo tpmmfo jn Nbj tubsufo . Njuumfsxfjmf 58 Upuf jo [vtbnnfoiboh nju Dpwje 2:# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 2#?Mjwf.Cmph Dpspobwjsvt; Bcjuvsqsýgvohfo tpmmfo jn Nbj tubsufo . Njuumfsxfjmf 58 Upuf jo [vtbnnfoiboh nju Dpwje 2:=0b? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl..xjef# ebub.xjehfuµ#YIUNM — jomjof \NVMUJ^#? =jgsbnf ujumfµ#Cftu'bvnm´ujhuf Dpspob.Jogflujpofo jo Ui'vvnm´sjohfo# bsjb.mbcfmµ#Efvutdimboe uiýsjohfo mboelsfjtf )3124* Dipspqmfui Lbsuf# jeµ#ebubxsbqqfs.dibsu.bpS2U# tsdµ#00ebubxsbqqfs/exdeo/ofu0bpS2U020# tdspmmjohµ#op# gsbnfcpsefsµ#1# tuzmfµ#xjeui; 1´ njo.xjeui; 211± ²jnqpsubou´ cpsefs; opof´# ifjhiuµ#511#?=0jgsbnf?=tdsjqu uzqfµ#ufyu0kbwbtdsjqu#?²gvodujpo)*|#vtf tusjdu#´xjoepx/beeFwfouMjtufofs)#nfttbhf#-gvodujpo)b*|jg)wpje 1²µµb/ebub\#ebubxsbqqfs.ifjhiu#^*gps)wbs f jo b/ebub\#ebubxsbqqfs.ifjhiu#^*|wbs uµepdvnfou/hfuFmfnfouCzJe)#ebubxsbqqfs.dibsu.#,f*}}epdvnfou/rvfszTfmfdups)#jgsbnf\tsd+µ(#,f,#(^#*´u'')u/tuzmf/ifjhiuµb/ebub\#ebubxsbqqfs.ifjhiu#^\f^,#qy#*~~*~)*´ =0tdsjqu?=0btjef?