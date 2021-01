Kuriose Verwechslung

Post von der Bundesregierung hat jetzt ein Mann in meiner Familie bekommen. Das Schreiben berechtigt ihn, zwölf FFP2-Masken für eine kleine Eigenbeteiligung zu bekommen, weil sich wegen der Pandemie die Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf für ihn als Senior erhöhe. Den Rest der Kosten für die Maske trage daher die Regierung, heißt es darin.

Corona ist freilich nichts zum Lachen, doch dieser Brief ist tatsächlich kurios. Denn der Adressat ist mein Neffe, ein dreijähriger Junge.

Fehler passieren jedem. Und es ist immer schön, wenn sie - wie in diesem Fall - für Erheiterung sorgen und keine Folgen haben.

In der Familie haben wir dennoch gegrübelt, wie die Verwechselung zustande kommen konnte. Denn die Schutzmasken sind schließlich nur für Rentner und Menschen mit Vorerkrankung gedacht. Wir vermuten nun, dass der Grund der Zweitname war. Das Kind wurde nämlich dabei nach seinem Opa benannt.

Das ist schon seit ein paar Jahren im Trend. Auch altdeutsche Namen sind wieder sehr beliebt. Diese Entwicklung finde ich als Journalistin sehr gut. Denn wenn Fotos von Kindern in der Zeitung erscheinen, gehört auch der Name dazu. Manchmal war ich schon ein wenig am Verzweifeln, wenn die Kleinen im Kindergarten Schakira, Schantall oder Schanell hießen, wovon es etliche Schreibweisen gibt.