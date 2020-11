Kurze Wege für Patienten in Gotha-Siebleben

Acht Fachärzte arbeiten jetzt in Gotha-Siebleben in der Bertha-Schneyer-Straße 6 in Gotha unter einem Dach. Diese Woche haben dort die Abteilungen Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie sowie Pädiatrie ihre Arbeit aufgenommen. Sie gehören zur Helios Versorgungszentren GmbH, die bundesweit Einrichtungen mit festangestellten niedergelassenen Ärzten betreibt. Zum neuen Medizinischen Versorgungszentrum Gotha gehört ein ambulanter OP-Bereich. Dieser werde im Januar den Betrieb aufnehmen, sagt Andrea Polzer, Kaufmännische Leiterin des MVZ.

16 Schwestern stehen den Ärzten zur Seite

Zuvor habe ein Abrechnungszentrum einen Großteil des Gebäudes genutzt. Einzig Thomas Matusch hat in der Schneyer-Straße 6 schon vor Eröffnung des Ärztehauses seine Patienten behandelt. Der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe praktiziert nun mit seiner Kollegin Sophie Berwald Tür an Tür. Ferner arbeiten jetzt dort die Ärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Christine Röding und Thomas Richter, für Chirurgie und Suchtmedizin, Nino Fischer, sowie Regina Bartel, Christiane Lehmann und Claudia Maternik in Sachen Kinderheilkunde. Ihnen stehen 16 Schwestern zur Seite, darunter eine Auszubildende.

Bisher gehörten sie unterschiedlichen Versorgungszentren an. Ihre Praxen waren in der Stadt verteilt. Pädiatrie und Chirurgie waren in der Ordonnanzgasse untergebracht, die Dermatologie in der Liebetraustraße. Allgemeinmediziner nutzen nun die Räume in der Ordonnanzgasse. Die Einrichtung dort sei eine Filiale des MVZ, sagt Andrea Polzer. Die Praxis in der Liebetraustraße werde momentan nicht genutzt.

Künftig sind auch Operationenunter Narkose möglich

Die Konzentration von Fachärzten in einem Haus sei für Patienten wie Mediziner von Vorteil, ist Andrea Polzer überzeugt. „Wir können untereinander besser agieren und kommunizieren“, sagt Regina Bartel, die ärztliche Leiterin des Hauses. Die gemeinsame Anmeldung erleichtere die Arbeit. Die Kinderarztpraxis profitiere von den gemeinsamen Räumen. Ein Arzt könne von einem Raum zum nächsten wechseln, ohne zu warten, bis ein Säugling wieder angezogen sei.

Der Handlungsspielraum für Operationen werde sich deutlich erweitern. Dafür stehe nun ein richtiger OP-Raum zur Verfügung, sagt Nino Fischer. Außerdem könne dann mit Narkose operiert werden, was ambulant bisher nicht möglich war. Christine Lehmann sieht die engere Zusammenarbeit mit den Kollegen der anderen Fachbereiche als großen Vorteil an. Nicht zu unterschätzen sei, so Thomas Richter, dass das Haus über einen Fahrstuhl verfüge. In der Liebetraustraße sei der nicht ohne Weiteres nachrüstbar gewesen.

Pandemie verzögert Aufbau der OP-Technik

Im ambulanten OP-Bereich soll unter anderem Arthroskopie, die Behandlung von Gelenken, durchgeführt werden. OP-Liegen und Anästhesie-Turm seien schon aufgestellt. Wegen der Pandemie konnten die Geräte aber noch nicht aufgebaut werden, sagt Polzer. „Wir müssen wie alle warten.“ Wenn der OP-Bereich eingerichtet sei, werde Stefan Krech, der eine orthopädische Praxis in Ohrdruf betreibt, auch in der Schneyer-Straße mit operieren. Das neue Facharzt-Zentrum sei von den Patienten vom ersten Tag an gut angenommen worden. „Wir konnten uns nicht beklagen“, freut sich Praxismanagerin Tanja Huschenbett über den Zuspruch. Pro Fachrichtung würden täglich etwa hundert Patienten behandelt, sagt Polzer, wegen der Pandemie zurzeit aber weniger.

Der Praxisbetrieb erfolgt mit Hygieneregeln und gebührendem Abstand auf Treppen, Fluren und in den Warteräumen. „Die Patienten müssen im Haus Masken tragen wie wir auch“, erklärt Praxismanagerin Huschenbett. Die Patientenannahme sei so getaktet, dass die drei Plätze im Wartebereich schnell abgearbeitet werden. Jeder Fachbereich habe sein eigenes Wartezimmer. „Wir verteilen die Patienten so, dass sie dort nicht zu lange warten.“