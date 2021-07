Termine für kostenfreie Coronatests im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Wo es in der Woche vom 5. bis 11. Juli Angebote für kostenfreie Corona-Schnelltests im Kyffhäuserkreis gibt.

Termine für kostenlose Corona-Schnelltests in der kommenden Woche im Kyffhäuserkreis bietet der Landkreis in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen wie dem Deutschen Roten Kreuz wie folgt an:

Sondershausen, Hospitalstraße 5, gegenüber KMG Krankenhaus:Montag bis Donnerstag 16 bis 17 Uhr, Freitag 16 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr, Sonntag 13.30 bis 14.30 Uhr

Artern, Ritterstraße 52:

Donnerstag 16 bis 17 Uhr

Ebeleben, Markt 23, ehemaliger Imbiss:

Montag, Mittwoch, Freitag 8 bis 10 Uhr

Roßleben-Wiehe, Thomas-Müntzer-Straße 1, Mehrgenerationshaus in Roßleben:

Donnerstag 16 bis 18 Uhr

Für die Termine in den Abstrichstellen Artern, Sondershausen und Ebeleben sollten unter der Internetadresse www.corona-kyf.de entsprechende Termine vereinbart werden.

Eine Übersicht, auch für die Apotheken und Hausärzte, die Corona-Testmöglichkeiten anbieten, ist auf der der Internetseite des Kyffhäuserkreises unter den Stichworten „Testmöglichkeiten im Kyffhäuserkreis“ und „Schnelltestmöglichkeiten in Apotheken und Arztpraxen“ zu finden.