Landkreis Hildburghausen ist Spitzenreiter beim Inzidenzwert

Der Landkreis Hildburghausen hat derzeit den mit Abstand höchsten Corona-Inzidenzwert in Thüringen: Er kletterte am Donnerstagvormittag auf 238,9, was bedeutet, dass sich – bezogen auf 100.000 Einwohner – in den vergangenen sieben Tagen 264 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Landkreis zählt aktuell knapp über 63.000 Einwohner.

Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf drei

Allein am Mittwoch wurden 43, am gestrigen Donnerstag 33 Neuerkrankungen gemeldet. Zudem stieg am Mittwoch die Zahl der Todesfälle um zwei auf drei. Weil auch neun Schulen im Landkreis von dem Infektionsgeschehen betroffen sind, hat das Gesundheitsministerium am Dienstag für den gesamten Schulamtsbereich Südthüringen bis einschließlich 24. November einen eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz angeordnet.

„Ob das ausreicht, wagen wir allerdings zu bezweifeln“, sagt Landrat Thomas Müller (CDU), der sich ohnehin darüber ärgert, dass das Land die Anordnung erst nach tagelangem Druck erließ. Im Bereich der Kindergärten habe der Landkreis nach dreitägigem „Eiertanz“ schließlich selbst gehandelt und eine Allgemeinverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz erlassen: Danach sind derzeit vier Kindergärten komplett geschlossen, zwei wurden mit einer Teilschließung versehen. „Und bei den anderen warte ich nur darauf, dass das Virus dort eingeschleppt wird“, sagt der Landrat.

Bis Ende Oktober galt der Landkreis Hildburghausen als fast coronafrei

Das Infektionsgeschehen hatte in dem bis dahin als fast coronafrei geltenden Landkreis nach dem 23. Oktober an Fahrt aufgenommen. Ausschlaggebend waren vor allem zwei Ereignisse: Bei einer behördlich genehmigten Hochzeitsfeier mit 80 Gästen in Hildburghausen und bei einer privaten Garagenparty im südlichen Landkreis steckten sich viele Teilnehmer an. Sie verbreiteten das Virus dann – von der eigenen Infektion noch nichts ahnend – in ihrem Umfeld weiter. Hinzu kommen Infektionen von Pendlern, die beispielsweise im Raum Coburg arbeiten, wo die Zahl der Erkrankungen schon längere Zeit sehr hoch ist.

