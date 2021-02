Landkreis Nordhausen verteilt Schutzmasken an die Kommunen

Nordhausen. Die Bürger erhalten OP-Masken in der kommenden Woche. Erste Kritik wird am Verteilungsschlüssel laut.

Mitarbeiter des Landkreises Nordhausen verteilen zurzeit Corona-Schutzmasken für die Bevölkerung an die Städte und Gemeinden, teilt Landkreissprecherin Jessica Piper mit. Mehr als 400.000 Schutzmasken erhalten die Kommunen bis Anfang kommender Woche. Da jede Kommune die Verteilung der Schutzmasken vor Ort individuell regele, werden die Einwohner gebeten, sich direkt bei Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder über deren Internetseiten zu informieren. „Die Stadt Nordhausen hat bereits eine erste Teillieferung von 100.000 Masken erhalten, am Freitag werden Harztor, Ellrich und Werther beliefert, die übrigen Kommunen am Montag und Dienstag“, informiert Piper. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog