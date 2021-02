Landkreis Sömmerda: 47 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

In Pflegeeinrichtungen, Kliniken und auch Schulen werden derzeit vermehrt Corona-Schnelltests durchgeführt.

Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt Sömmerda 47 Corona-Neuinfektionen registriert, informierte das Landratsamt. Damit steigt die Zahl derer, bei denen im Landkreis Sömmerda seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen worden ist, mit Stand 24. Februar, 0 Uhr, auf 2183. Ursache für den sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen waren insbesondere die Testergebnisse in einem Pflegeheim, sagte Landrat Harald Henning (CDU) auf Nachfrage der Thüringer Allgemeine. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog