Schleizer Gesundheitsamt: Ärztin ohne Fehlverhalten - drei neue Infektionen

Schleiz . Nach dem Corona-Ausbruch in einer Wohnstätte in Schleiz habe es laut dem Landratsamt des Saale-Orla-Kreises kein Fehlverhalten gegeben, was die Ausbreitung des Virus begünstigt hätte.

Die Infektionszahlen in Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in einer Wohnstätte der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein in Schleiz steigen in einem überschaubaren Ausmaß an. So seien dem Fachdienst Gesundheit am heutigen Freitag drei neue Fälle gemeldet worden, informierte das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises. Aktiv seien 37 Personen im Kreis infiziert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.