Das Thüringer Bildungsministerium will den Corona-Impfstatus von Lehrern und Erzieherinnen vorerst nicht abfragen. Ein Sprecher sagte, man gehe von einer hohen Impfquote des Schulpersonals aus.

Lehrer in Thüringen dürfen Impfstatus weiter für sich behalten

Erfurt. In bestimmten Bereichen darf der Impfstatus von Beschäftigten abgefragt werden - das sieht eine neue Regelung vor. Der Freistaat will an Schulen vorerst keinen Gebrauch davon machen.

Nachdem der Bund grünes Licht für die Abfrage des Impfstatus u.a. an Schulen und Kitas gegeben hat, will das Thüringer Bildungsministerium vorerst keinen Gebrauch davon machen. "Wir gehen nach den Erfahrungen des Frühjahrs, als Pädagoginnen und Pädagogen frühzeitig Impfangebote erhielten und diese auch stark nachgefragt hatten, wie auch aufgrund punktueller Rückmeldungen aus den Schulen und Schulämtern von einer hohen Impfquote unter Schulpersonal aus", sagte ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Der Freistaat sei Dienstherr von Lehrern, Horterziehern und sonderpädagogischen Fachkräften an staatlichen Schulen. "Für diese Personengruppe hat bisher keine zentrale Abfrage des Impfstatus stattgefunden."

Bereits Mitte September war eine Neuregelung des Bundes in Kraft getreten, die in bestimmten Bereichen eine Impfstatus-Abfrage bei Beschäftigten erlaubt - u.a. in Schulen und Kindergärten.

Das Bildungsministerium wies darauf hin, dass ab Warnstufe 3 auch in Schulen eine 3G-Regelung greife: Wer nicht geimpft ist oder als genesen gilt, muss sich testen lassen. "Bisher ist keine 2G-Pflicht für Lehrkräfte vorgesehen", so der Sprecher. 2G steht für geimpft oder genesen.

Die Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich sprach sich dafür aus, den Impfstatus von Lehrern abzufragen. "Ich halte es vom Grundsatz her durchaus für richtig, abzufragen, ob sich Lehrerinnen oder Lehrer haben impfen lassen", sagte die Bildungspolitikerin. Lehrkräfte arbeiteten u.a. mit Kindern unter zwölf Jahren - eine Gruppe, die sich bislang nicht impfen lassen könne.

Aus ihrer Sicht könne man von Lehrern erwarten, sich bestmöglich zu schützen. "Man müsste dann schon über eine Testpflicht für ungeimpfte Lehrer nachdenken, das wäre eine logische Konsequenz", sagte Rothe-Beinlich. Demnach müssten sich Lehrer dann testen lassen, wenn sie weder geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, oder ihren Impfstatus nicht offenlegen wollen. Dies würde einer 3G-Regelung für Lehrer entsprechen.

Der bildungspolitische Sprecher der Thüringer CDU-Fraktion, Christian Tischner, sieht eine Impfstatus-Abfrage generell kritisch: "Ein Berufsverbot für Lehrer durch die Hintertür in Folge einer Impfabfrage lehnt die CDU-Fraktion strikt ab." Bildungsminister Helmut Holter (Linke) müsse mit ausreichend Tests und Luftfiltern für sichere Schulen sorgen, forderte Tischner.

