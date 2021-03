Leser fragen, Experten antworten: Ausnahme von Impfreihenfolge möglich

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mit Hilfe von Experten beantworten wollen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Können auch Kontaktpersonen geimpft werden?

Dazu erklärt das Bundesgesundheitsministerium: Ja, es können bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person benannt und geimpft werden können. Weitere Voraussetzung ist, dass die pflegebedürftige Person über 70 Jahre alt ist oder eine Organtransplantation hatte oder eine der in Paragraf 3 Absatz 1 Nummer 2 Corona-Impf-Verordnung genannten Erkrankungen oder Behinderung hat. Auch Schwangere haben die Möglichkeit, bis zu zwei Kontaktpersonen zu bestimmen, die sich impfen lassen können. Diese Personen werden von der pflegebedürftigen Person beziehungsweise der Schwangeren selbst oder von einer sie vertretenden Person bestimmt. Künftig werden bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person der dritten Priorisierungsstufe berücksichtigt.

