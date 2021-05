Leser fragen, Experten antworten: Impfung schützt vor Schlaganfall

Erfurt. Schlaganfall-Patienten wird eine Impfung gegen Corona dringend ans Herz gelegt. Eine Rücksprache mit dem Arzt ist aber sinnvoll.

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten möchten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Ich habe gehört, dass die Corona-Impfung auch vor Schlaganfällen schützt – stimmt das?

Dazu erklärt die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft: Ja, eine Impfung gegen Covid-19 schützt nicht nur vor der Viruserkrankung, sondern auch vor Schlaganfällen, da diese unter Corona-Patienten vermehrt auftreten. Schlaganfälle bei Covid-Erkrankten sind zudem häufig schwerer ausgeprägt und können schlechter therapiert werden als bei anderen Patienten. Ein Schlaganfall bei einer Corona-Infektion führe darüber hinaus schneller zu einer schweren Behinderung und ist mit einer höheren Sterberate verbunden, als wenn man nicht an Covid-19 erkrankt ist. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Corona-Impfung für Schlaganfall-Patienten raten wir diesen unbedingt zu einer Corona-Impfung. Schlaganfall-Patienten können in den meisten Fällen alle in Europa zugelassenen Impfstoffe verabreicht bekommen. Der erlittene Schlaganfall selbst bedeutet kein erhöhtes Risiko für Impfnebenwirkungen. Viele Menschen, die einen Schlaganfall hatten, nehmen jedoch Mittel zur Blutverdünnung und sollten vor einer Impfung Rücksprache mit ihrem Arzt halten.

Lesen Sie auch: