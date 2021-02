Leser fragen – Experten antworten: Kein höheres Corona-Risiko durch Asthma

Ich habe Coupons für die kostenlosen Masken bekommen – mit dem Hinweis, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Ich bin 55 Jahre alt, habe aber Asthma – vielleicht deswegen?

Dazu erklärt die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin: Patienten mit Asthma gehören nicht zur Risikogruppe. Dennoch haben viele ein solches Schreiben erhalten. Aber: Asthma-Patienten haben kein erhöhtes Risiko, sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 zu infizieren oder einen schwereren Verlauf zu erleiden. Bereits vor einem Jahr hatte die DGP erklärt, dass Patienten mit bestimmten Lungenerkrankungen wie COPD, Lungenfibrose, Lungenkrebs und Lungentransplantierte stärker gefährdet sind – nicht aber Menschen mit Asthma. Dies hat sich nicht geändert.

Asthma, gleich welchen Schweregrads, habe sich in bisherigen Studien nicht als eigenständiger Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf erwiesen, so die Experten. An die Betroffenen appellieren sie, die FFP2-Masken im Alltag dennoch vermehrt zu nutzen. Das diene dem Schutz aller Menschen in Deutschland.