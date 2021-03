Erfurt. Während der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten. Warum gibt es in Thüringen keine Impfstoffauswahl?

Leser fragen, Experten antworten: Keine freie Wahl des Impfstoffs in Thüringen

Wird in Thüringen nur Astrazeneca verimpft? Meine Verwandtschaft in Heidelberg konnte bei der Terminvereinbarung über das Internet auch den Corona-Impfstoff auswählen, ich konnte das auf der Thüringer Seite nicht.

Es antwortet Silke Fließ aus dem Thüringer Gesundheitsministerium: Auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums findet sich unter den „Fragen und Antworten zur Covid-19-Impfung“ die Aufstellung zu den Liefermengen der unterschiedlichen Impfstoffe. Die Aufteilung erfolgt deutschlandweit nach Bevölkerungsanteilen. Alle Bundesländer werden bei allen Impfstoffen gleichermaßen berücksichtigt. Dass es in Thüringen keine „Impfstoffauswahl“ gibt, hat organisatorische Gründe und hängt mit den verfügbaren Impfstoffmengen zusammen. In ortsnahen Impfstellen wird aktuell Biontech geimpft, in den überregionalen Impfzentren sollte bis Ende März Astrazeneca verimpft werden. Letzteres ist allerdings bis auf Weiteres eingestellt.

