Leser fragen, Experten antworten: Tests nicht Ursache für Inzidenzwerte

Erfurt. Das Testen macht die Dunkelziffer an Neuinfektionen sichtbar.

Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich viele Fragen, die wir mithilfe von Experten beantworten wollen.

Sind die hohen Inzidenzen in einigen Thüringer Kreisen nicht auf die vielen Tests zurückzuführen?

Es antwortet Silke Fließ aus dem Thüringer Gesundheitsministerium: Nein, das Testen allein kann keine hinreichende Erklärung für die hohen Fallzahlen sein. Denn die Infektionen sind da – nun werden sie auch entdeckt. Außerdem gibt es Landkreise, in denen verstärkt getestet wird, ohne dass die Inzidenzen nach oben schnellen. Insofern hilft das Testen, die Dunkelziffer an Neuinfektionen sichtbar zu machen. Es hilft aber vor allem, schnell und effektiv richtige Maßnahmen einzuleiten, um im Rahmen der Kontaktnachverfolgung die Infektionsketten möglichst schnell zu unterbrechen. Deshalb werden die Testkapazitäten massiv ausgebaut. Uns ist bewusst, dass viele müde sind und in ihr normales Leben zurück wollen. Das werden wir mit dem Impfen auch schaffen. Je besser wir uns jetzt an die Schutzmaßnahmen und Kontaktbeschränkungen halten, umso eher gibt es eine Chance auf Lockerungen.

