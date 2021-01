Lockdown bremst die Mobilität in Thüringen

Erfurt. Anonymisierte Bewegungsdaten von rund 30 Millionen Handys in den Jahren 2019 und 2020 wurden ausgewertet. So deutlich ging die Mobilität in Thüringen zurück.

Lockdown und Kontaktbeschränkungen führten auch in Thüringen zu einem teils erheblichem Rückgang der Mobilität, der vor allen an Sonntagen noch stärker ausfiel. Das ist das Ergebnis eines Vergleichs anonymisierter Bewegungsdaten von rund 30 Millionen Handys in den Jahren 2019 und 2020 im Auftrag des Bundesamtes für Statistik. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

So ging die Mobilität in Thüringen seit Mitte März gegenüber dem Vorjahreszeitraum im zweistelligen Bereich zurück, Mitte April lag das Minus sogar bei 60 Prozent. Ab Juli hätten sich die Mobilitätszahlen denjenigen des Vorjahres wieder weitgehend angeglichen, im Laufe des August bis Anfang Oktober seien sie sogar zum Teil deutlich erhöht gewesen.

Zum erneuten Rückgang kam es in Thüringen im Dezember auf schließlich Minus 48 Prozent am 25. Dezember und 40 Prozent am 31. Dezember. Bundesweit ging die Mobilität an den Weihnachtstagen 2020 durchschnittlich um knapp 15 Prozent gegenüber dem jeweiligen Tag des Vorjahres zurück.

Viele Menschen verzichteten auf Besuche von weiter entfernt lebenden Familienmitgliedern

Besonders stark gesunken ist auch die Anzahl von längeren Reisen an den beiden Weihnachtsfeiertagen. Reisen mit einer Distanz von 50 bis unter 100 Kilometern gingen am 25. und 26. Dezember um gut ein Drittel, Reisen mit einer Distanz von 100 Kilometern oder mehr sogar um etwa die Hälfte zurück. Dies deute darauf hin, dass viele Menschen insbesondere auf Besuche von weiter entfernt lebenden Familienmitgliedern und Urlaubsreisen über größere Entfernungen verzichteten.

Ausgewertet wurden die Daten bis zum 31. Dezember 2020. Indirekt ablesbar ist daraus auch der Ansturm auf die Wintersportgebiete in Südthüringen zwischen den Feiertagen. Während sich der Mobilitätseinbruch in Erfurt, Weimar oder Jena im Vorjahresvergleich weiter zwischen 30 und sogar über 60 Prozent bewegt, lag er in den Regionen von Rennsteig und Thüringer Wald lediglich noch bei rund 10 Prozent.

