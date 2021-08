SPD-Minister wollen Test-Angebot an Schulen beibehalten

42 Millionen Euro hat Thüringen bisher in Corona-Tests an Schulen gesteckt. (Symbolfoto)

Erfurt. Seit Wochen wird in Thüringen darüber gestritten, ob sich Schüler auch im neuen Schuljahr im September testen lassen sollen. Während der Bildungsminister zurückhaltend ist, sind einige Minister dafür.

Teile der Landesregierung plädieren dafür, die Corona-Testpflicht an Schulen nach den Sommerferien beizubehalten. Das sei zu Beginn des neuen Schuljahres und mit Blick auf die vierte Welle in der Corona-Pandemie «absolut notwendig», sagte der SPD-Landesvorsitzende und Innenminister Georg Maier am Dienstag im MDR-Sommerinterview. An der Finanzierung der Tests werde es nicht scheitern, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) in Erfurt.

Andauernder Präsenzunterricht soll sichergestellt werden

Es solle alles getan werden, um nach den Ferien einen andauernden Präsenzunterricht sicherzustellen, sagten die beiden SPD-Minister. Auch die SPD-Landtagsfraktion plädiert für die Fortsetzung von Tests an Schulen.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte eine weitere Testpflicht an Schulen bisher abgelehnt. Er sprach sich stattdessen für ein auf zwei Wochen befristetes Testangebot nach den Ferien im September aus. Auch Lehrerverband, Landeselternvertretung, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die oppositionellen CDU-Fraktion hatten seine Haltung kritisiert.

Kein flächendeckender Einbau von Luftfiltern zum Schulstart

Innenminister Maier rechnet nach eigenen Angaben nicht damit, dass der Einbau von Luftfiltern an den Schulen bis zum Schuljahresbeginn flächendeckend erreichbar ist. «Die Zeit wird wahrscheinlich nicht ausreichen», sagte Maier. «Ich gebe zu, man hätte das Thema früher angehen können».

«Einzelne Dinge» seien im Pandemie-Management «nicht so gut gelaufen», so Maier weiter. In der Zukunft solle sich ein «Corona-Kabinett» mit den wesentlichen Maßnahmen zum Pandemie-Management im Freistaat befassen, forderte der Innenminister.

Passend zum Thema