Erfurt Am Wochenende wurden in Thüringen von den Gesundheitsämtern mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Freistaat ist damit weiter das am schwersten von der Pandemie betroffene Bundesland.

Mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen am Wochenende in Thüringen

Die Gesundheitsämter in Thüringen haben am Wochenende wieder mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Allein am Sonntag waren es 489, wie das Landesgesundheitsministerium mitteilte. An Wochenenden fallen die Zahlen wegen weniger Tests oder Meldeverzögerungen meist geringer aus. Bezogen auf die vergangenen sieben Tage wurden 163,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gezählt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog