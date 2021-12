Mehr als 2500 Corona-Infizierte im Weimarer Land

Weimarer Land. Die Corona-Fallzahlen im Weimarer Land nehmen immer weiter zu. Mittlerweile sind mehr als 2500 Kreisbewohner infiziert.

Kurz vor dem Wochenende hat der Kreis 178 neue Coronafälle vermeldet. Nach Angaben des Landratsamtes vom Freitag verbleibt der Inzidenz-Wert damit weiterhin knapp über 1200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (1209,1). Die Zahl der gleichzeitig aktiv Infizierten steigt auf den neuen Höchstwert von 2502 – davon sind 1206 männlich und 1296 weiblich. Acht Personen benötigen stationäre Hilfe.

Aktuell sind es 66 Orte im Weimarer Land, in denen die Infizierten wohnen. Die Verwaltungsbereiche sind wie folgt betroffen: Apolda 536, Bad Berka 186, Bad Sulza 266, Am Ettersberg 426, Ilmtal-Weinstraße 197, Blankenhain 241, Grammetal 153, Kranichfeld 196 und Mellingen 301. Überdurchschnittlich viele Infektionsfälle hat es in Verwaltungsgemeinschaft Mellingen sowie in Blankenhain gegeben. Viel schneller als anderswo entwickeln sich die Zahlen jedoch in der Landgemeinde am Ettersberg. Auch wenn dort nur 10,4 Prozent aller Bewohner des Kreises gemeldet sind, leben dort 17 Prozent aller aktiven Virusträger.

35 Reiserückkehrer sind häuslich abgesondert. 2661 von rund 82.000 Einwohnern des Weimarer Landes befinden sich in Quarantäne – auch dies ist ein neuer Höchstwert. Weiterhin gilt die Warnstufe 3 im gesamten Kreis.