Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemiebeginn shat in Thüringen die 9000er-Marke Überschritten (Symbolbild).

Erfurt. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Thüringen steigt weiter an. Ein Landkreis ist aktuell besonders betroffen.

Mehr als 9000 Corona-Infektionen seit März in Thüringen

Die Zahl der bekannten Coronavirus-Infektionen in Thüringen steigt. Allein am Sonntag waren 132 neue Fälle registriert worden, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte (Stand 9. November, 0.00 Uhr). Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Pandemiebeginn stieg unterdessen auf 9078 (Stand 12 Uhr). Schätzungen zufolge gelten 6380 Betroffene aber als genesen. 230 Menschen, bei denen das Sars-CoV-2-Virus festgestellt wurde, sind gestorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Besonders heftig verläuft die Entwicklung aktuell im Landkreis Hildburghausen. Dort lag nach Angaben des Landratsamts von Montag die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner bei rund 217. Thüringenweit lag diese Sieben-Tage-Inzidenz laut Staatskanzlei bei rund 78. Im Freistaat leben rund 2,1 Millionen Einwohner.

Die Staatskanzlei greift auf Daten des Robert Koch-Instituts zurück. Allerdings kann es bei der Übermittlung der Infektionsdaten von Behörden zum RKI zu Verzögerungen kommen. Deshalb weichen die Zahlen in manchen Fällen von den Angaben ab, die Städte und Landkreise selbst zum jeweiligen Infektionsgeschehen mitteilen.