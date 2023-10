Ausgebrannt Mehr als hohe Arbeitslast: So entsteht ein Burnout

Berlin (dpa/tmn) Ein Burnout-Syndrom kommt allein durch eine zu hohe Arbeitsbelastung? Das ist zu kurz gedacht. Es gibt noch andere Faktoren, die das Ausbrennen begünstigen.

Nichts geht mehr: Ein Burnout äußert sich durch körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung. Zu hohe Arbeitslast ist allerdings längst nicht der alleinige Auslöser, der ein Burnout entstehen lässt.

Auslösende Faktoren

Denn laut Gereon Nelles, Facharzt für Neurologie und spezielle Schmerztherapie, spielen auch diese Faktoren eine Rolle: Perfektionismus, herausfordernde familiäre Umstände, traumatische Kindheitserfahrungen und nicht verarbeitete Verluste.

Diese belastenden Bindungs- und Emotionsmuster aus der Kindheit können bis ins Erwachsenenalter fortdauern und zu emotional aufgeladenen Beziehungen führen.

Und: Laut Nelles spielt insbesondere die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung eines Burnouts. Oft sind Betroffene in konfliktreiche Beziehungen verstrickt oder haben ihre sozialen Kontakte vernachlässigt.

Selbstfürsorge und innere Balance

Um einem Burnout vorzubeugen, sollten Sie sich genügend Momente der Entspannung und Erholung nehmen. Also zum Beispiel Pausen, Spaziergänge und bewusstes Atmen in den Tag integrieren. Sport und Hobbys können ebenfalls helfen, negative Gefühle abzubauen.

„Außerdem sollten Betroffene für ein Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben sorgen, sowohl in Ihren Beziehungen als auch in dem, was Sie tun“, rät Nelles. Dabei kann die regelmäßige Selbstreflexion der persönlichen Werte und Ziele sowie der eigenen „Work-Life-Balance“ hilfreich sein.

Bringen Pausen keine Erholung mehr, rät der Mediziner zu professioneller Hilfe.