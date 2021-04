Ostern waren es noch acht Patienten in Stadt und Kreis, die in Kliniken behandelt wurden. Inzwischen sind es 33.

Mehr stationäre Patienten in Weimar

Weimar. Bereits 33 schwere Erkrankungen sind in Stadt und Landkreis registriert.

Das Gesundheitsamt der Stadt Weimar hat in den 24 Stunden bis zum 26. April, 10 Uhr, vier neue Infektionen mit Sars-CoV-2 registriert.

Nur eine Ansteckung im familiären Umfeld konnte sicher nachvollzogen werden, drei blieben unbekannt.

Eine noch am 25. April vermeldete Neuinfektion wurde inzwischen an einen anderen Landkreis abgegeben. Die Zahl der Genesenen und damit auch die Zahl der aktuell Infizierten könne nach der unvollständigen Sonntagsangabe wieder exakt benannt werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 177,84 je 100.000 Einwohner. Sie spiegelt die Pandemie-Situation vor Ort allerdings mit zeitlicher Verzögerung wider. Dennoch müssten danach Weimars Schulen ab 27. April geschlossen sein, weil in der Stadt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 lag.

Mit Stand 26. April, 10 Uhr, waren 183 Personen (-7) in Weimar infiziert. Stationär in Kliniken behandelt wurden 10 Weimarer Patienten (+4).





Mehr als doppelt so viele sind es im Weimarer Land: Am 26. April befanden sich 23 Landkreis-Bewohner in stationärer Behandlung. Dem Gesundheitsamt waren bis zum Vormittag 13 Neuerkrankungen gemeldet worden. Damit galten 470 (+13) Personen im Kreis als aktiv krank. Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 248,3.