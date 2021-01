Missglückter Start der Telefon-Hotline für Impftermine in Thüringen

Mit technischen Problemen und einer enormen Nachfrage ist am Montag in Thüringen die telefonische Terminvergabe für Corona-Impfungen angelaufen. Zum Auftakt am Morgen gab es zunächst Server-Probleme, die wahrscheinlich von einem Stromausfall verursacht worden waren, wie der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen in Weimar, Veit Malolepsy, sagte. Die Anrufer hörten daher zunächst eine Bandansage. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Großer Ansturm bei Terminvergabe

Die KV, die für den Freistaat die Terminvergabe für die Impfungen organisiert, habe 60 Telefonleitungen freigeschalten. "Der Ansturm ist groß", sagte ihr Sprecher. Die Nummer 03643/495 0490 sei überlastet. In den ersten beiden Stunden habe es bereits 10.000 Anrufer gegeben, die allerdings auch wegen anderer Fragen die Nummer wählten. Zu der Zahl der jetzt zu vergebenden Impftermine konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Da vorläufig nicht ausreichend Impfstoff für eine massenhafte Immunisierung gegen Covid-19 zur Verfügung steht, ist die Terminvergabe zunächst auf vorrangig zu impfende Bevölkerungsgruppen begrenzt. Das sind unter anderen Menschen über 80 Jahre, Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste und das Personal von Rettungsdiensten. Etwa die Hälfte der rund 30 Impfzentren sollen am 13. Januar öffnen.

Bereits in der vergangenen Woche waren laut KV rund 8000 Impftermine online vergeben worden. Das Internetportal wurde aufgrund der großen Nachfrage von Impfwilligen bereits nach einem Tag wieder geschlossen, da die meisten Termine schnell ausgebucht waren. Die Impfung für Bewohner und Personal von Pflegeheimen läuft bereits seit einigen Tagen. Laut KV wurden bislang (Stand Montag) rund 1050 Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeheimen in Thüringen von mobilen Teams geimpft.

Robert Koch-Institut: Thüringen ist Bundesland mit den wenigsten Impfungen pro 1000 Einwohner

Auch Krankenhäuser haben schon Mitarbeiter etwa von Intensivstationen und Notaufnahmen geimpft. Allerdings lagen bisher von ihnen noch keine vollständigen Meldungen vor. Am Jenaer Universitätsklinikum wurden nach eigenen Angaben bis Sonntagabend 306 Mitarbeiter geimpft. Laut dem Robert Koch-Institut ist Thüringen das Bundesland mit den wenigsten Impfungen pro 1000 Einwohner (0,4). Der Bundesschnitt liegt bei 3,2 Impfungen pro 1000 Einwohner.

Thüringen hat aber nach wie vor bundesweit nach Sachsen die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert, der angibt, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben, betrug am Montag 251,4, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Schwerpunkte im Freistaat waren weiter die Landkreise Altenburger Land und Hildburghausen.