Mit 66 weiteren Corona-Fällen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Erfurt auf 180

Mit einem Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten um 66 in den vergangenen 24 Stunden stieg die Gesamtzahl in Erfurt auf 3404. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei einem noch einmal gestiegenen Wert von 184,1. Am Vortag stand er noch bei 162. Sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert, teilt das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt mit. In dem Zusammenhang bemerkt das Amt zur geführten Statistik, das Verstorbene erst aufgenommen werden, wenn die Todesscheine vorliegen, die Covid-19 als mögliche Haupttodesursache aufführen. Es handele sich hierbei also nicht zwingend um Personen, die innerhalb der letzten 24 Stunden verstorben seien. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 61 auf 2411 gestiegen. 80 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 913 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.