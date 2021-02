Fünf Infektionen mit Corona-Mutationen im Ilm-Kreis nachgewiesen

Arnstadt. Im Ilm-Kreis sind fünf Infektionen mit den Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Betroffenen hätten sich im familiären Umfeld infiziert, teilte das Landratsamt am Dienstag mit.

Das Gesundheitsamt des Kreises ermittelt derzeit zu 299 aktiven Corona-Fällen – 23 sind seit Montag hinzugekommen. In fünf positiven Fällen wurden Virus-Mutationen nachgewiesen, hieß es. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog