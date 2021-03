Nach jetzigem Stand gibt es wohl keine Osterfeuer im Landkreis Eichsfeld

Leinefelde. Die Mutationen breiten sich nach Informationen des Landratsamts zurzeit in Familien, Schulen, Kindergärten und am Arbeitsplatz aus.

Zur Beratung trafen sich die Ordnungsamtsleiter des Landkreises mit Landrat Werner Henning, Vize-Landrat Gerald Schneider, Dezernentin Ilona Helbing und der Amtsärztin Bernadette Schneemann auf Einladung der Stadt Leinefelde-Worbis.

Thema, so René Weißbach vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, waren die gemeinsamen Anstrengungen in der Pandemie. Der Landrat habe ein Statement über grundsätzliche Probleme, die mit der Pandemie verbunden sind, abgegeben. Die Situation vor Ort erklärten die Dezernentin und die Amtsärztin. Themen wie die Verbreitung der neuen Mutationen, die Zahl der Corona-Infizierten wurden angesprochen und dass die Dunkelziffer trotz vieler Tests sehr hoch sei.

Die Mutationen breiteten sich zurzeit in Familien, Schulen, Kindergärten und am Arbeitsplatz aus. Es folgte eine Diskussion der Leiter der Ordnungsämter, bei der es um die Traditionsfeuer, die Kommunion- und Osterfeiern sowie die Teilnahme an Beerdigungen ging. „Nach jetzigem Stand werden wohl in diesem Jahr keine Osterfeuer möglich sein“, so Weißbach. Ebenfalls sei die Durchführung von Veranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen erörtert worden. Andreas Pfordt, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, appellierte an alle Bürger, die Auflagen zu beachten.