Neu-Infektion im Landkreis

Im Weimarer Land gibt es einen neuen bestätigten Corona-Fall. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. Den Angaben zufolge handelt es es um einen männlichen Landkreis-Bewohner, der sich nachweislich mit Corona infiziert hat. Nähere Angaben machte der Kreis nicht. Damit stieg die Zahl der per Test bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im Weimarer Land auf 74. Mit der Neuinfektion stieg die Zahl der engen Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden von zwei auf vier. Zudem befinden sich darüber hinaus neun Reiserückkehrer in häuslicher Isolation.

Die Stadt Weimar übermittelt – sofern es keine Neu-Infektion gibt, nur noch dienstags und donnerstags den aktuellen Stand.