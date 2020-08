Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Besuchsregeln im Hufeland-Klinikum Mühlhausen

Das Hufeland-Klinikum führt am Samstag, 15. August, strengere Besuchsregeln ein. Diesen Schritt begründet das Klinikum mit der erhöhten Zahl an Corona-Infizierten in Deutschland und Thüringen. Besuche sind ab kommendem Samstag von 14 bis 18 Uhr möglich. Besuche in Intensivstation und Wachstation müssen vorher mit dem Stationspersonal abgesprochen werden. Gesonderte Regeln für die Kinder- und Jugendstation können telefonisch erfragt werden.

Personen mit Fieber oder Grippesymptomen sowie Rückkehrern aus Risikogebieten wird der Einlass verwehrt. Pro Patient lässt das Hufeland-Klinikum bis zu zwei Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag zu. Im Klinikum gelten außerdem die Maskenpflicht sowie der Mindestabstand von 1,5 Metern.