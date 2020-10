Neue Corona-Infektion im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Die betroffene Patientin steckte sich laut Landratsamt in einem anderen Landkreis im beruflichen Kontext an.

Im Landkreis Nordhausen hat das Gesundheitsamt eine neue Corona-Infektion registriert. „Die betroffene Person war bereits in häuslicher Quarantäne, weil sie eine Kontaktperson eines Patienten war, der nicht im Landkreis Nordhausen lebt“, erklärte Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Freitag. „Die Ansteckung erfolgte außerhalb unseres Landkreises im beruflichen Kontext, so dass sich unsere Einschätzung der unproblematischen Infektionslage hier vor Ort nicht verändert. Dieses Beispiel zeigt, dass unser Gesundheitsamt weiterhin Kontaktpersonen von Betroffenen aus anderen Regionen ermittelt, kontaktiert und die erforderlichen Quarantänemaßnahmen festlegt.“

Zurzeit befinden sich etwa 15 Einwohner des Landkreises Nordhausen als Kontaktperson in häuslicher Quarantäne.