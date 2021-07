Nach der Rückkehr von einer Reise ist in Weimar ein Corona-Fall bekannt geworden. In der Region gelten drei Menschen als infiziert (Symbolbild).

Neuer Corona-Fall in Weimar nach Reiserückkehr

Weimar. In Weimar und dem Weimarer Land gelten drei Menschen als aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Bei einem Reiserückkehrer oder -rückkehrerin aus Weimar wurde am Montag eine Corona-Infektion nachgewiesen. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf zwei. Die Stadt rechnet angesichts der Reisebegleitung am Mittwoch mit einem weiteren positiven Fall. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut RKI in Weimar 3,07.

Im Weimarer Land gab es keine Veränderung: Ein Apoldaer gilt als aktuell infiziert, der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 1,2.