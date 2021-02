Nordhäuser Landrat fordert Öffnungen bei niedrigem Corona-Index

Bis Montag durften die Thüringer Landkreise ihre Stellungnahme zum neuen Entwurf der Thüringer Verordnung zur weiteren Eindämmung des Coronavirus abgeben. Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) ist damit überhaupt nicht einverstanden.

„Der vorliegende Entwurf wird aus Sicht des Landkreises Nordhausen für nicht ausreichend erachtet“, teilt Jendricke dem Sozialministerium mit. Die vorgesehenen wenigen Öffnungen von Einrichtungen seien für die Landkreise nicht ausreichend, deren Index bereits dauerhaft unter 50 bzw. sogar unter 35 ist.

„Der Landkreis Nordhausen hat über den gesamten Zeitraum der Pandemie-Entwicklung immer einen der niedrigsten Indexwerte im Thüringer Vergleich gehabt und mit Stand vom 15. Februar sogar nur einen Index von 33,6“, gibt der Landrat zu bedenken. Damit erfülle der Landkreis Nordhausen sowohl die Unterschreitung des 50er- sowie auch des 35er-Index. Schon allein aus rechtlichen und verfassungsrechtlichen Grundsätzen dürfe daher die Gewerbefreiheit und die Einschränkung des öffentlichen Lebens nicht so restriktiv verordnet werden, wie bei Landkreisen, deren Index auch jetzt noch um die 200 liege.

Daher fordert der Landkreis Nordhausen in der neuen Verordnungslage bei einer dauerhaften Unterschreitung des Index 50 die Öffnung von Schulen und Kitas (Betreuung im Regelbetrieb in festen Gruppen), Musikschulen (Individualunterricht mit FFP2-Masken), weiteren körpernahen Dienstleistungen wie etwa Kosmetikstudios (Schutz mittels FFP2-Masken) neben den Friseuren, Baumärkten mit Kontrollpersonal, Blumenläden und Gärtnereien, individuellen Beherbergungsangeboten (Ferienwohnungen) sowie Fitness-Studios mit entsprechendem Hygienekonzept.

Bei einem fortlaufenden Index von 35 geht der Landkreis Nordhausen davon aus, dass alle Angebote, wo der Abstand und die Maskenpflicht gewährleistet werden kann (Geschäfte, Sport- und Freizeitaktivitäten, kulturelle Angebote), und Hotels und Pensionen geöffnet werden.

„Gerade im Hinblick auf das Verständnis der notwendigen Maßnahmen bei der Bevölkerung ist es erforderlich, dass bei einem besseren Index auch weitere Öffnungsmöglichkeiten für die Landkreise bestehen“, argumentiert Jendricke. Die vom Land Thüringen bisher angestrebte Einheitlichkeit in der Verordnungslage werde vom Landkreis Nordhausen skeptisch betrachtet. „Hier spielt natürlich auch eine Rolle, dass der Landkreis Nordhausen mit seiner nördlichen Randlage, angrenzend an zwei andere Bundesländer, schon immer mit verschiedenen Verordnungslagen in seinem Umfeld umgehen muss“, so der Landrat weiter. Beispielsweise habe das angrenzende Land Niedersachsen schon am vorigen Wochenende Blumenläden und Gärtnereien öffnen lassen. Auch waren die Öffnungsmöglichkeiten für Baumärkte bereits im letzten Frühjahr in den angrenzenden Bundesländern unterschiedlich geregelt. Um diesem gerecht zu werden, hatte der Landkreis Nordhausen damals in seine Allgemeinverfügung ausdrücklich bei den Baumärkten daher zusätzliches Kontrollpersonal in der Eingangszone angeordnet.