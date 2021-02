Wie Lehrlinge im Landkreis Nordhausen die Corona-Krise meistern

Foto: Frances Theres Beier

Vor dem Haupteingang des Poco-Einrichtungsmarktes in Nordhausen stehen (von links) der Ausbilder Patrick Saatmann, die Auszubildenden Pascal Frost und Sophie Kauffmann sowie der Marktleiter Florian Husung.

Nordhausen. Die Ausbildung wird in vielen Branchen angepasst. Im Friseurhandwerk wird mit mehr Ruhe und an Echthaarköpfen gearbeitet – doch die Kunden fehlen.

Frances Theres Beier

Frances Theres Beier

Wie lässt sich der praktische Teil einer Lehrausbildung unter den Corona-Schutzmaßnahmen absolvieren? Vor allem in Berufen, bei denen der tägliche Kontakt zum Kunden gefragt ist, fehlt dieser den Auszubildenden – egal ob Verkäufer, Frisör oder Kosmetiker. Ihre Ausbildungsstätten sind seit Wochen geschlossen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog