Nur drei Neuinfektionen in Weimar

Weimar. Nur drei Neuinfektionen wurden dem Weimarer Gesundheitsamt in den vergangenen 24 Stunden bis Sonntagmittag gemeldet. Dabei ließen in den fünf am Sonnabend geöffneten Schnelltestzentren der Stadt am Karsamstag 820 Menschen Schnelltests durchführen. Keiner der Schnelltests war positiv.

Die Ansteckungsursachen wurden in zwei Fällen in der Familie und einmal am Arbeitsplatz festgestellt.





Die Zahl der aktuell Infizierten blieb mit 133 gleich, weil drei Menschen als genesen eingestuft wurden. Fünf Patienten aus Weimar müssen stationär in Kliniken behandelt werden. Die Zahl der Weimarer in Quarantäne stieg um 56 auf insgesamt 567.

Leicht gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz in Weimar. Sie wurde am Sonntag mit 122,65 je 100.000 Einwohner (Vortag 130,31) ausgewiesen.