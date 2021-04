Nur mit Test auf die Fuchsfarm Erfurt

Wer die Fuchsfarm besuchen will, muss einen Corona-Test einer offiziellen Stelle vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Auch für den Zutritt zum Natur-Erlebnis-Garten Fuchsfarm ist ein negativer Corona-Test notwendig. Der Test muss an einer offiziellen Stelle durchgeführt werden und darf nicht älter als 24 Stunden sein. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht befreit. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Das derzeitige Hygienekonzept bleibt bestehen: Es herrscht in bestimmten Bereichen Maskenpflicht, die Gebäude bleiben geschlossen. Die eigenen Kontaktdaten müssen vor Ort hinterlassen werden.