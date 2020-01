Ilmenau. Palliativmedizin in Thüringen wird immer bewusster wahrgenommen. In Ilmenau wird das zehnjährige Bestehen des Fördervereins gefeiert.

Palliativmedizin in Thüringen - Der Zeit mehr Leben schenken

Können Sie etwas mit „Palliativmedizin“ anfangen“? Welche Gefühle löst dieser Begriff aus? Was denken Sie, wird in palliativer Obhut behandelt? Diese und weitere Fragen haben drei Schülerinnen des Gymnasiums „Am Lindenberg“ in einer Seminarfacharbeit mehreren Thüringern gestellt. Komplett wird die Umfrage auf der Jubiläumsveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen des Vereins zur Förderung der Palliativmedizin im Ilm-Kreis diesen Samstag in Ilmenau im Hotel Tanne vorgestellt.

„Wir sind sehr gespannt auf die Auswertung“, sagt Lothar Zeuner. „Wir wissen allerdings schon, dass zumindest 54 Prozent den Begriff Palliativmedizin einordnen können. Aber immerhin 28 Prozent nicht.“ Der 78-Jährige, der einst die Abteilung Anästhesie und Intensivtherapie im Krankenhaus Arnstadt geleitet hat, führt den Förder-Verein an. Aus seiner Sicht würde die Palliativmedizin immer bewusster wahrgenommen sowie geschätzt werden. „Aufklärung“, das zeige auch die Befragung, „ist jedoch weiter notwendig.“ Im Freistaat sind laut Thüringer Palliativ – und Hospizverband aktuell 19 Palliativstationen mit 178 Betten sowie 11 spezialisierte ambulante palliative Versorgungsteams an 17 Standorten aufgeführt. „Zudem gibt es 26 Hospizdienste und 9 stationäre Hospize“, informiert Geschäftsführerin Ilka Jope. 1996 öffnete in Erfurt die erste Palliativstation, 2005 in Bad Berka das erste stationäre Hospiz. Über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Jope, seien für den Verband ehrenamtlich tätig. Immer wieder fällt auch bei den Erläuterungen von Lothar Zeuner das Wort „Zusammenarbeit“. Die gäbe es mit Angehörigen, aber auch mit Politikern und Behörden. Seinem Verein gelinge es jedes Jahr, einige Tausend Euro Spenden einzunehmen, die unter anderem für die spezielle Ausbildung der Mediziner und Betreuer verwendet werden. Für Lothar Zeuner ist Palliativmedizin „die bestmögliche Versorgung von Patienten mit einer verkürzten Lebenserwartung.“ Es gehe darum, der Zeit mehr Leben zu schenken, was eine intensive Schmerz-Therapie beinhalte. „Unser Förderverein will zur Verbreitung des Palliativgedankens sowie zur Verbesserung der ganzheitlichen Betreuung von unheilbar erkrankten Menschen beitragen“, so Zeuner. Ein Vorhaben, das alle Einrichtungen dieser Art eint.